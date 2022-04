Kjaer: “Fortunato a lavorare con Pioli, ottimo tecnico e grande persona”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato dei suoi allenatori, Stefano Pioli e Kasper Hjulmand. Quanti elogi per entrambi!

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha ricevuto il premio della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ dedicato a Davide Astori per aver salvato la vita a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia all'Europeo. Le dichiarazioni al sito della FIGC sui suoi due allenatori attuali, Stefano Pioli e Kasper Hjulmand.

"Mi sono lasciato ispirare da tutte le persone che ho incontrato lungo il mio cammino e, se parliamo di allenatori, in questo momento sono molto fortunato ad avere l’opportunità di lavorare con Stefano Pioli nel mio club e Kasper Hjulmand in nazionale. Ho un bellissimo rapporto con entrambi, sono ottimi tecnici e grandi persone, provo a imparare da loro ogni giorno e in ogni modo. Sono molte le figure che hanno saputo ispirarmi e vorrei ricordare anche i tecnici e le persone a me vicine durante la mia gioventù in Danimarca. Mi hanno insegnato la cosa più importante di tutte: che bisogna sempre voler imparare, crescere e spingere se stessi in tutti i modi possibili".