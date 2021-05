Milan, Kjaer: “Ora è il momento di dimostrare chi siamo”

Domani sera c'è Juventus-Milan e Simon Kjaer, colonna della retroguardia rossonera, ha suonato la carica a tutti i suoi compagni

Daniele Triolo

Domani sera in Serie A si giocherà Juventus-Milan, gara forse decisiva per la stagione del Diavolo e Simon Kjaer, colonna della retroguardia rossonera, ha suonato la carica a tutti i suoi compagni in una serie di interviste rilasciate a 'Sky Sport' e 'Milan TV'. Le dichiarazioni di Kjaer sono state riportate, in mattinata, dal 'Corriere dello Sport'.

"Abbiamo fatto una settimana impegnativa per quanto riguarda il lavoro fisico - ha detto Kjaer del Milan - perché ora c'era il tempo per lavorare. Per quanto riguarda la parte tattica abbiamo parlato e guardato un sacco di video. C'è ancora qualcosa da preparare, però la cosa più importante è la mentalità".

"L'atmosfera dentro lo spogliatoio è positiva e noi siamo sulla strada giusta - ha aggiunto Kjaer sul Milan -. Sarà una partita bellissima da giocare. La Juve ha avuto un campionato un po' in difficoltà, ma resta sempre la Juve, con giocatori di qualità ed esperienza. Gioca in casa, non sarà facile".

"Però siamo già riusciti a batterli - ha ricordato Kjaer a proposito di Milan-Juventus 4-2 dello scorso anno - e dobbiamo pensare positivo. Andare lì con la mentalità che sarà una partita tosta, fisica e tattica. Però credo che siamo pronti. I dirigenti? Dentro lo spogliatoio si vince e si perde insieme, e la stessa cosa vale anche per loro. Ci sono stati vicini sempre: da molto tempo sono vicini alla squadra, che si vinca o che si perda. Questo è importantissimo".

"Andiamo avanti con la voglia di vincere e di arrivare al nostro obiettivo, che è sempre stato la Champions League - ha ammesso Kjaer sulle ambizioni del Milan -. Ora c'è tanta pressione, ci sono match cruciali ed è il momento di far vedere chi siamo. Ho sensazioni positive, sento la fame e la voglia di aggredire la partita e vincere e arrivare al nostro obiettivo. Però sono consapevole che non sarà facile". Importanti novità sul futuro di Gigio Donnarumma: le ultime news >>>