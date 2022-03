Milan, Kjaer: “La riabilitazione procede bene, miglioro sempre”

Oggi è il compleanno di Kjaer, difensore del Milan, che ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla propria condizione fisica. Le sue parole.

Si è infortunato ormai diversi mesi fa, Simon Kjaer, ma il Milan sta riuscendo ad andare avanti anche senza di lui. I rossoneri non vedono l'ora di riabbracciarlo e si augurano di potergli dedicare qualcosa di bello e importante al termine della stagione. Per ora Kjaer sta ricominciando a lavorare per recuperare il prima possibile la condizione fisica, con la speranza di tornare al meglio per la prossima stagione. Oggi è il suo compleanno e ha parlato ai microfoni di Ekstra Bladet, soffermandosi proprio sulle proprie condizioni: "Sono dove devo essere con il ginocchio. La riabilitazione sta andando bene. Sono molto felice e positivo per i progressi. Tornare sull'erba di Milanello è sempre una bella sensazione".