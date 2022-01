Milan, Antonini: “C’è solo un modo per sperare di lottare per lo scudetto”

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha fornito la ricetta per continuare a lottare per lo scudetto. Queste le dichiarazioni

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha fornito la ricetta per continuare a lottare per lo scudetto. Non c'è altro modo se non recuperare i tanti infortunati degli ultimi mesi. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: "Preoccuparsi no, ma il Milan ha bisogno di recuperare tutti gli infortunati e avere la rosa al completo. Solo così può sperare di competere per lo Scudetto ed essere sicuro della qualificazione in Champions".