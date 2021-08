Milan, Kinsella: “Ziyech complicato, più probabile il ritorno di Bakayoko”

Nizaar Kinsella, giornalista di Goal.com molto vicino al Chelsea, ha parlato degli obiettivi del Milan Hakim Ziyech e Tiemoué Bakayoko

Nizaar Kinsella, giornalista di Goal.com molto vicino al Chelsea, ha parlato degli obiettivi del Milan Hakim Ziyech e Tiemoué Bakayoko. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Calciomercato.it': "Ziyech è complicato, il Chelsea non lo vuole perdere a pochi soldi, ha avuto dei problemi con Tuchel ma ha tanti anni di contratto. Anche se provi a darlo in prestito servono comunque soldi per il prestito oneroso, il Milan è più probabile che riprenda Bakayoko. Ha un solo anno di contratto, vuole andare via e non rinnovare, sta spingendo per tornare rossonero".