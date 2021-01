Milan, Kessie: “Scetticismo su di noi? Li ringraziamo perché ci caricano!”

Milan, la carica di Kessie

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nonostante un cammino straordinario, spesso si sente in giro un certo scetticismo nei confronti del Milan. I rossoneri sono da scudetto oppure no? Ecco come risponde Franck Kessie, centrocampista classe 1996, ai microfoni de 'Il Giornale': "Se ho una spiegazione per lo scetticismo verso di noi? Più che una spiegazione, abbiamo un ringraziamento da rivolgere. Perché questi ragionamenti e pronostici non fanno altro che motivarci ogni giorno di più. Sono le nostre vitamine".