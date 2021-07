Milan, Kessie: “Rinnovo e sarò il Presidente per sempre”

Kessie svela il proprio futuro, che sarà ancora al Milan. Il centrocampista ha chiarito di volere solo i rossoneri. Presto la firma.

Dopo settimane di chiacchiere, Franck Kessie zittisce tutti e annuncia con grande fermezza che nel proprio futuro c'è solo il Milan. Nessun dubbio per l'ivoriano classe 1996: resterà rossonero. Il "Presidente" ha parlato ai microfoni della Gazzetta, direttamente da Tokyo, dove sta giocando le Olimpiadi con la sua Nazionale. Vuole solo rinnovare col Milan e soprattutto giura amore eterno. Ecco le sue parole: "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Ora i Giochi, ma quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto. Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano 'un Presidente, c'è solo un Presidente...' Ecco, io voglio esserlo a vita. Almeno quella calcistica..."