Milan, Kessie: “Avvantaggiati senza pubblico? No, ci darebbe carica”

Milan, Kessie sui tifosi allo stadio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Negli ultimi tempi si è spesso dato parte del merito dell’exploit del Milan all’assenza del pubblico allo stadio. I giovani calciatori rossoneri avrebbero beneficiato della mancata pressione dei tifosi per dare il meglio di loro stessi. Ma questo è davvero un vantaggio per la squadra? Ecco la risposta di Franck Kessie ai microfoni de ‘Il Giornale’: “Milan avvantaggiato senza pubblico? Penso che così giocano tutti e quindi ci sono condizioni identiche. Inoltre penso che se avessimo il pubblico con noi, specie a San Siro, sarebbe molto meglio per noi. Perché ci darebbe una carica strepitosa, come è avvenuto in occasione di qualche pre-partita. E magari avremmo avuto qualche risultato migliore”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale del numero 79 rossonero >>>