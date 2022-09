Kalulu: “Adli? Atteggiamento giusto e qualità per farsi spazio al Milan”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha concesso un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato in merito le difficoltà che sta riscontrando, nei suoi primi passi in quest'esperienza al Milan, il suo connazionale e compagno di squadra Yacine Adli, Kalulu ha dichiarato: «Ci conosciamo dalle giovanili della Francia. Ha l’atteggiamento giusto e tutte le qualità per farsi spazio anche qui. Sono sicuro che lo dimostrerà guadagnandosi progressivamente minuti di gioco». Leggi qui la sua intervista integrale >>>