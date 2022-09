Milan, Kalulu: “Mi ispiro a Thiago Silva, van Dijk e Koulibaly”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, si è ispirato in adolescenza anche a Thiago Silva, ex rossonero, come modello da imitare. Le sue parole

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha concesso un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. A proposito dei suoi idoli, da giovanissimo, Kalulu ha fornito una risposta che avrà fatto sorridere tanti tifosi del Diavolo: «Non ho idoli, ma mi ispiro a Thiago Silva (ex rossonero dal 2009 al 2012), Virgil van Dijk, Kalidou Koulibaly: cerco di prendere il meglio di ciascuno e metterlo in pratica». Leggi qui la sua intervista integrale >>>