Milan, Kalulu: “Abbiamo sempre impostato a tre, cambia l’atteggiamento”

In vista della sfida di Champions League tra Milan e Tottenham il difensore rossonero Pierre Kalulu ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset, toccando diversi temi. Tra questi anche quello del passaggio alla difesa a tre, che il francese considera parziale dal momento in cui già in precedenza la squadra impostava a tre. Di seguitpo le sue parole.