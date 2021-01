Milan, Kalulu: “Pioli ha fiducia in me, mi lascia molta libertà”

Milan, Kalulu e il rapporto con Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pierre Kalulu, difensore del Milan, si è detto molto soddisfatto del rapporto con l’allenatore Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV’: “L’allenatore mi dà fiducia e mi mette a mio agio. Io sono giovane e dal mister e dal suo staff imparo tante cose. Mi danno consigli a seconda della partita. Mi piace molto perché mi danno anche libertà, mi lasciano giocare come so e hanno fiducia in me“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Kalulu >>>