Kalulu: “Mi vesto come gioco: pulito ed elegante, ma stravagante”

Pierre Kalulu , difensore del Milan, ha paragonato il suo modo di vestirsi con lo stile che porta sul terreno di gioco. Il francese è un misto di eleganza e stravaganza sia in campo che fuori. Ma attenzione a far arrabbiare Mister Pioli! Queste le dichiarazioni rilasciate a 'NSS Sports'.

"C'è una somiglianza tra il mio stile in campo e il mio stile nel vestirmi. Di norma cerco di essere sempre molto pulito ed elegante, solo ogni tanto provo una giocata più stravagante, fuori dagli schemi. Ogni tanto eh, non troppo altrimenti il Mister Pioli si arrabbia (ride, ndr)".