Di Canio: “Kalulu mi piace perché è versatile. Scelta discutibile del Milan”

Oggi Paolo Di Canio , ex attaccante e attuale opinionista televisivo, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in vista della tanto attesa sfida di questo fine settimana tra Juventus e Lazio . Durante la conversazione, Di Canio ha toccato vari temi, tra cui l'acquisto in prestito di Pierre Kalulu , che sta rapidamente diventando un elemento chiave nella formazione del Milan . Queste le sue parole: "In questo Giuntoli è stato molto bravo: ci sarebbe da discutere la scelta del Milan, ma è un altro discorso".

Ha poi continuato: "Kalulu mi piace perché è versatile, è veloce, è aggressivo, è affidabile. A Lipsia gli abbiamo visto fare delle discese palla al piede di 60 metri: ha personalità, ha vinto in passato. Bisognerà cercare di recuperare Danilo, però anche lui da centrale è un po’ adattato: lì dovrà essere bravo l’allenatore a far sentire tutti importanti. Sai, adesso comincia il tour de force e non ci si può permettere di avere poche scelte, già ci sono gli infortuni. E le partite della Juve, finora, sono sembrate tutte in equilibrio: quindi non sei una squadra che, spesso, va avanti 2-0 o 3-0 e può permettersi di dare riposo a chi gioca di più. Le sfide ora diventano quasi tutte scontri diretti". LEGGI ANCHE: Milan, l'agente di Gabbia apre al rinnovo. "Poi ovviamente..." >>>