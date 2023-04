Milan, Kaladze: “Leao è devastante. Può risolvere le partite”

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue parole su Leao

Emiliano Guadagnoli

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan e oggi Sindaco di Tbilisi (Georgia), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole su Rafael Leao.

Su Rafael Leao: «Leao è devastante. Da ex difensore dico che è un problema unico doverlo marcare, ha una prestanza fisica incredibile, se non lo prendi in anticipo sono dolori, ti punta e ti salta con naturalezza, ha forza e tiro, al Milan lo stanno facendo crescere per farlo diventare uno dei tre migliori nel ruolo in Europa. Vedendolo da fuori, penso che il suo unico attuale punto debole è che alcune volte, forse, ha cali di concentrazione, ma capita a tutti».

«E anche quando non lo vedi, il colpo risolutore o l’assist te lo tira fuori sempre. È un gran giocatore, complimenti al Milan per un investimento fatto in maniera perfetta. Quanto a Kvara, il suo rendimento in questa stagione è impressionante, a volte sembra quasi un giocatore che è in Serie A da tre anni. Se la gioca con Leao per la zona medaglie e penso che anche nel suo caso parte del merito della sua esplosione vada dato a Spalletti». Segui qui la diretta testuale della sfida tra i rossoneri e i toscani >>>