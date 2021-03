Milan, Kalac: “Vorrei ritornare. Per caso Dida ha bisogno di un assistente?”

Zeljko Kalac ha parlato della volontà di ritornare al Milan dopo l'esperienza da calciatore. Ecco poi la battuta su Dida

Zeljko Kalac ha parlato della volontà di ritornare al Milan dopo l'esperienza da calciatore. Ecco poi la battuta su Dida ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Ho parlato qualche mese fa con Dida e mi ha confermato ciò che penso. Siamo rimasti amici. Un giorno mi piacerebbe tornare al Milan. Anzi, per caso Dida ha bisogno di un assistente per allenare i portieri? Sarebbe bello lavorare di nuovo insieme. Maldini, invece, sa come vincere e lo trasmette agli altri. Pretende perfezione. Una volta mi cazziò perché spazzai un pallone in fallo laterale. Me l'aveva passata bene, ma con l'uomo in arrivo decisi di buttarla in tribuna. Non l'avessi mai fatto. Il bello è che vincevamo 2-0…".