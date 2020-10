Milan – Kakà: “Tonali giocatore top. Ecco cosa serve per vincere”

Bene Tonali, c’è un però…

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ricardo Kakà, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il brasiliano ha promosso il ‘Milan dei giovani’ avallato dal fondo Elliott e sostenuto da Ivan Gazidis. Il simbolo della campagna acquisti appena terminata di chiama Sandro Tonali, arrivato dal Brescia per una cifra complessiva di 35 milioni di euro. ‘Smoking Bianco’ ha elogiato il classe 2000, ma ha messo in guardia la società, perché questo non basta. Queste le sue parole: “Tonali è un giovane top, ma per vincere serve affiancare giocatori d’esperienza“.

