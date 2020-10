Milan, Kakà: “Il mio senso d’appartenenza non si può cancellare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ricardo Kakà, ex giocatore del Milan, dimostra di non aver mai dimenticato i colori rossoneri. Cosa succede se c’è uno scontro tra un suo ex compagno di squadra e il Milan? Il brasiliano non ha dubbi. Questa la sua risposta ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Guardo da amante del calcio, ma se c’è il Milan tifo Milan. Adoro gli amici, però il senso di appartenenza per un club non si può cancellare. E va oltre l’affetto con per quelli con i quali hai vissuto grandi esperienze”.

