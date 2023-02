Milan, Kakà: “Grande mentalità. Ibrahimovic può essere ancora utile”

Su Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic: "Credo che la sua idea sia quella di dare l’addio giocando. Lo capisco, perché è davvero speciale. Giocatori come lui portano in squadra un concetto semplice: vincere non è come perdere. Ho l’impressione che per tanti giocatori giovani se si vince bene, se si perde pazienza. Non è così. Mi ricordo l’esempio di Paolo Maldini: aveva vinto quattro Champions e voleva la quinta. Questi personaggi fanno la differenza, Zlatan con la sua mentalità può essere ancora utile". Milan, nessun investimento a gennaio. Ma un prestito secco no?