Zoff parla di Milan-Juventus: “Forse la Juve è meno altalenante del Milan”

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Dino Zoff ha condiviso le sue opinioni in vista del big match di sabato tra Milan e Juventus . L’ex portiere ha commentato l’importanza della sfida, definendola sempre “affascinante” e fondamentale per entrambe le squadre in ottica campionato. Ecco, di seguito, le sue parole:

"La potenzialità delle squadre c’è, ed entrambe stanno rendendo in maniera discontinua. Non vedo una favorita, per cui fare pronostici è impossibile. Forse la Juve è meno altalenante del Milan. La favorita per lo Scudetto? Se avessi una moneta, non la scommetterei ma la lancerei per indovinare la vincitrice. Forse l’Inter ha una rosa leggermente migliore, ma a Napoli c’è il fattore Conte che ha già inciso tantissimo: dopo il disastro della passata stagione, gli azzurri sono primi". LEGGI ANCHE: Milan, perché Vos sta faticando? Tra infortunio e difficoltà tattiche. Il punto