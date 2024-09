"Juventus e Milan hanno cambiato tecnici, modo di giocare e tanti giocatori, il percorso sarà un po' più lungo per loro. Per quanto riguarda gli attaccanti Lautaro ormai è un giocatore importante a livello mondiale, poi penso che Vlahovic con il nuovo gioco della Juve possa far bene, ma io spero che venga fuori anche un centravanti italiano, sarebbe un bene anche per la Nazionale di Spalletti".