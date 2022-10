Milan-Juventus, Signori: “Ho l’impressione che Leao possa essere determinante”

L'ex calciatore Beppe Signori ha parlato di Rafael Leao come possibile giocatore determinante in occasione di Milan-Juventus di Serie A. Il portoghese potrebbe essere fondamentale anche per aprire gli spazi a Olivier Giroud: queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Ho l'impressione che Leao possa essere determinante: per lo stato di forma, per le qualità che ha, perché il Milan gioca in casa e farà una gara più offensiva. Sarà determinante anche per aprire gli spazi a Giroud: può essere lui il vero uomo decisivo, come gli capita spesso in queste gare". Milan, Leao vuole battere un record di Kakà: ecco quale