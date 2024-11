Milan, Serginho su Leao: “Non capisco chi non ha pazienza. Vedrete a maggio”

Milan, Serginho, ex terzino rossonero, ha rilasciato una lunga intervista per 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Rafael Leao

«Rafa è il più forte del Milan, quello che fa la differenza. Non capisco chi non ha pazienza: vedrete a maggio quante partite ci avrà fatto vincere. Non saranno poche... Bisogna togliergli un po' di pressione».