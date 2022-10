Milan-Juventus, Orlando: “Diavolo più forte tatticamente e mentalmente”

Fikayo Tomori (difensore AC Milan) esulta per il suo gol in Milan-Juventus 2-0 (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

Juventus ko anche col Milan. Come se ne esce da questa situazione? "Sabato vai a giocare contro un Milan in difficoltà, si vedeva che c'era un po' di paura per questa partita, che poteva essere una svolta per entrambe. La Juve ha iniziato bene, 20' dove sembrava poter essere un'altra Juve ma poi la squadra è tornata a fare il solito gioco tutto dietro. E il Milan, molto più bravo tatticamente, è venuto fuori. La mentalità l'ha data il tecnico però, poi il Milan più forte ha vinto. E' finita una generazione alla Juve. Prima ripartono con idee giuste e prima se ne esce".