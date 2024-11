Milan, Pastore: "Musah e non Loftus-Cheek? Potrebbe essere che Fonseca..."

"Né Musah né Loftus-Cheek sono perfetti per il 4-3-3. Il primo non dà qualità in attacco, il secondo non copre in difesa. E' una coperta corta. Forse ha fatto delle prove con quelli che aveva Fonseca, visto che Musah sta tornando dall'America. Potrebbe anche essere che Fonseca voglia aggredire la Juventus".