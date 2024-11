Milan-Juventus, Di Livio: “Al posto di Vlahovic? Ci vedo solo Weah”

Angelo Di Livio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una delle trasmissioni di 'TV Play', soffermandosi in particolare su Milan-Juventus. Nella sfida di sabato alle 18 non ci sarebbe l'attaccante Dusan Vlahovic, reduce da un infortunio in Nazionale. Chi al suo posto? Le parole di Di Livio.