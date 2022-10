Marelli: “Theo Hernandez non prende la palla: su Cuadrado fallo evidente”

Il contrasto tra Theo Hernández e Juan Cuadrado in Milan-Juventus (foto: Getty Images)

Prima del calcio d'angolo che ha portato al gol di Fikayo Tomori, c'è stato un contatto tra Theo Hernández e Juan Cuadrado che continua a far discutere. Il terzino del Milan colpisce l'esterno della Juventus e fa partire l'azione da cui nasce proprio il corner incriminato. Luca Marelli , talent arbitrale di 'DAZN', non ha dubbi sull'entità dello scontro: è calcio di rigore. Questa la sua spiegazione.

“Precedentemente al calcio d’angolo c’è un contrasto tra Theo e Cuadrado, è fallo evidente che doveva essere fischiato, ma il Var in questa occasione non può intervenire. Theo però non prende la palla e prende solo Cuadrado”. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>