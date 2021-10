Milan, Jungdal: “Bello parlare con Kjaer. Lo guardo molto in allenamento”

Andreas Jungdal, portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista al portale Bold. L'estremo difensore ha parlato anche di Kjaer

Andreas Jungdal, portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista al portale danese Bold. Jungdal ha parlato anche di Simon Kjaer: "È bello parlare danese con Simon: mi sento a mio agio. Lo guardo molto in allenamento. È il capitano della Nazionale ed è generalmente un giocatore che ammiri molto. Guardo molto come guida i suoi compagni di squadra e come si comporta dentro e fuori dal campo".