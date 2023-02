Milan, Julio Cesar: “Leao speciale, ma deve ancora crescere”

Julio Cesar, ex portiere dell'Inter e della nazionale brasiliana, ha parlato della partita tra Milan e Tottenham e nello specifico di Rafael Leao

Il Milan ha vinto una partita molto importante contro il Tottenham . Eletto MVP della gara, Rafael Leao . L'esterno portoghese resta un metronomo fondamentale per i risultati dei rossoneri. Con le sue prestazioni, il Milan può migliorare e vincere. Senza di lui, fatica molto.

Julio Cesar , ex portiere dell' Inter e della nazionale brasiliana, ha parlato della partita tra Milan e Tottenham e nello specifico di Rafael Leao . Ecco le sue parole dagli studi di Prime Video

"Giocatore speciale ma c'è ancora tanto da crescere. Ha una bella personalità. Vedi che si diverte: è uno molto tranquillo e con una tecnica impressionante, forte". Per l'ex portiere dell'Inter, Leao ha ancora molto da imparare per fare il passo decisivo. Al momento il portoghese resta uno dei calciatori più importanti e decisivi per il Milan.