Milan, Joe Jordan: “Ibrahimovic è incredibile. Ha abolito l’età”

Joe Jordan, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto: "Sabato guarderò Milan-Verona in televisione. Non me la posso perdere. In campo ci sono i miei ricordi (ex anche del Verona, ndr) e vedere San Siro è sempre un’emozione».