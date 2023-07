Jacobelli: “Il Milan è la prima rivale del Napoli per lo scudetto”

Sulla questione degli extracomunitari: “La nuova normativa riguarda anche gli svizzeri e questo ad esempio è importante per la Lazio che ha preso Sow. È una decisione che va incontro ai rapporti tra UE e Gran Bretagna, visti anche gli effetti non straordinari della Brexit. Questo concede ulteriori opzioni di scelta per i club italiani sul mercato.”

Sull'Inter: "Bisogna sistemare in porta, la mia sensazione è che nonostante l’annuncio del Bayern della titolarità di Sommer con il City la trattativa va verso la chiusura in favore dell’Inter. Poi si vuole assicurare un attaccante a Inzaghi, bisognerà vedere se Thuram potrà fare il centravanti. Il portiere e il nuovo attaccante sono in questo momento le due priorità dell’Inter”

Sul calciomercato del Milan: “Allo stato attuale il Milan con questi sette acquisti di grandi qualità si candida al ruolo di prima rivale per il Napoli, lo ha dimostrato ad esempio anche Pulisic nelle prime uscite. Ha soluzioni importanti in attacco, con Chukwueze che è un’ala pura di grande velocità ed è un colpo molto interessante”. Attaccante, un nome nuovo per il Milan >>>