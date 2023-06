Milan, Jacobelli: “Romero? Molto interessante ma è giovane”

Xavier Jacobelli , noto giornalista, è intervenuto in diretta su Sky Sport 24 e parlato del calciomercato del Milan . Ecco le sue parole sul possibile arrivo di Luka Romero , in scadenza di contratto con la Lazio.

"Il nome di Luka Romero è un nome molto interessante ma è molto giovane. In quel settore del campo il Milan ha bisogno di un elemento rodato e con esperienza internazionale. Anche qua sarà importante capire come e dove vorrà muoversi il club rossonero". Il giovane argentino potrebbe arrivare al Milan a parametro zero. LEGGI ANCHE: Pulisic, Traoré e una cessione in vista. Mercato Milan, le ultime di oggi