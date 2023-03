Milan, Jacobelli: “Il Napoli non può essere l’alibi delle altre”

Il Napoli sta dominando il campionanto, ma secondo Xavier Jacobelli, questo non può essere un alibi per il Milan e le altre

Xavier Jacobelli , giornalista, ha parlato del campionato del Milan e del lavoro del Napoli in Serie A e in Champions. Ecco le sue parole a TMW Radio.

"Credo che il Napoli stia disputando un campionato siderale ed esalta a ogni sua uscita tra campionato e Champions il suo strapotere fisico e tecnico. Le altre squadre però non devono trovare un alibi in questo, il problema delle altre squadre è la discontinuità di rendimento. È chiaro che Milan e Inter hanno impreziosito la stagione con i quarti di Champions, ma sono troppo discontinue e non si può addossare tutta la colpa agli allenatori. Bisogna anche parlare dei giocatori e vedremo se dopo la sosta riusciranno a trovare questa continuità". Stadio Milan, summit in corso con Sala: presente Cardinale