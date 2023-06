Milan, Inzaghi: “Il gol che mi ricordano i tifosi non è mio…”

Filippo Inzaghi , ex attaccante ( 126 gol in 300 partite ) ed ex allenatore (nella stagione 2014-2015 ) del Milan , ha scritto - insieme a G.B. Olivero, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', il suo primo libro. Si intitola ' Il momento giusto ', edito da Cairo Editore e presentato questo pomeriggio. Ecco le parole di 'Pippo' a MilanTV.

"Mi hanno convinto perché ho compiuto 50 anni e credo che ci sia bisogno di fare un bilancio. Questo libro mi ha emozionato perchè ho ripercorso tutta la mia carriera. Chiaramente il Milan è stato la mia vita. Mi sono tornati alla mente tanti ricordi indimenticabili. L'ho fatto per i tifosi che mi vogliono sempre bene e per i miei figli che sono ancora giovani e magari leggeranno fra un poì quello che ho fatto. Quando vado in giro trovo sorrisi: la gente capisce quando dai tutto. Ho fatto il libro per i miei fan, per la mia gente che mi ha spinto anche in momenti difficili della carriera. Mi auguro che i giovani d'oggi leggendo il libro, riescano a capire che con il lavoro si può arrivare lontano. Il gol che mi ricordano non è mio, ma quello di Tomasson contro l'Ajax che per i tifosi è come se fosse il mio". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Chi è Guler: ruolo, dati e skills