Ex Milan, Inzaghi ricorda il gol al Portsmouth: “Una serata indimenticabile”

"Ricordo bene quella partita, perché segnai mentre indossavo la fascia da capitano. Che tu ci creda o no, ho ancora una foto sul comodino! Ho indossato la fascia del Milan solo per una notte, o almeno molto raramente. Siamo andati sotto 2-0 nella ripresa e ho segnato il pareggio nel finale. È stato un tipico e la bellissima atmosfera inglese, quella notte piovve a dirotto. Gianluca Zambrotta ha calciato in area un pallone lungo, altissimo, io l'ho messo a terra e ho superato il portiere. Sono corso dai tifosi del Milan, sempre così vicini a bordo campo negli stadi inglesi. È stata una serata indimenticabile per me".

"Sono sempre stato felice in Italia, dato che ai miei tempi la Serie A era il massimo campionato europeo tutti i migliori giocatori venivano da noi. Giocare in Italia significava anche che la mia famiglia era sempre vicina, il che era importante per me. Ma, nel 2012, alla fine della mia carriera, ho ricevuto un'offerta dal Watford in campionato, dove l'allenatore era Gianfranco Zola. Mi sarebbe piaciuta quell'esperienza, imparare una nuova lingua e cultura, ma alla fine non ha funzionato per piccoli dettagli che non ricordo nemmeno, quindi ho deciso di ritirarmi. Peccato che non sia andata così."