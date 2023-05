Milan-Inter, Trevisani: “M’aspetto un Milan aggressivo anche senza Leao”

Sul derby tra Milan e Inter del 2003: "Con gli amici, era il mio ultimo anno a Roma, lavoravo nell’emittenza locale e provavo sana invidia per chi era a Milano. Io che impazzivo per questo mestiere mi chiedevo se mi sarebbe mai capitata una cosa così. Ricordo la telecronaca di Piccinini, un idolo: gli faccio un grosso in bocca al lupo, stasera lo ascolterò come sempre".