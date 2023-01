Inzaghi in vista della Supercoppa: “Lukaku lo valutiamo giorno per giorno”

In vista della Supercoppa Italiana contro il Milan l' Inter si è mosso alla volta di Riad con la squadra al completo. Sull'aereo che porta in Arabia Saudita erano infatti presenti anche il presidente Steven Zhang e anche alcuni giocatori che potrebbero non scendere in campo. Tra questi Samir Handanovic , Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku .

Il tecnico dell'Inter si è espresso proprio in merito ai giocatori in dubbio per la Supercoppa e lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport. In modo particolare ha confermato l'assenza di Brozovic e Handanovic, mentre Lukaku verrà valutato giorno per giorno. Di seguito le sue parole.