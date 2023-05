Milan-Inter, Pioli: “Non possiamo prendere spunto dagli altri derby”

"È una bella vigilia, che la squadra ha vissuto con entusiasmo di pari passo con concentrazione. Dovevamo preparare al meglio questa partita, lo abbiamo fatto e adesso dobbiamo stare tranquilli fino a domani sera e poi mettere in campo quello che abbiamo. Sono passati 20 anni e sono cambiate tante cose, soprattutto i giocatori e le loro personalità. Giusto sapere cosa hanno passato Paolo e gli altri in quei momenti, ma è altrettanto vero che abbiamo un approccio diverso. Non possiamo nascondere l'importanza della partita, ma la affrontiamo con grande motivazione e con la serenità giusta di chi sa di stare bene".

"È vero che sarà la quarta partita e ne giocheremo cinque, ma queste sono diverse, per cui secondo me non si può prendere spunto dalle precedenti, anche perché sappiamo tutti benissimo avevamo vissuto un momento in cui non eravamo così precisi. Adesso siamo sicuramente pronti per giocare una partita di alto livello. Abbiamo la nostra strategia su come costruire, come attaccare, come difendere. Sarà la velocità, l'intuizione e la reazione alle mosse dell'avversario che possono fare la differenza".