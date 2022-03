Milan-Inter, Massaro: “0-0 magra consolazione, ma è discreto vantaggio”

Daniele Massaro, brand ambassador del Milan, ha parlato del pareggio nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Il suo pensiero

Il pareggio 0-0 è sicuramente il miglior risultato per il Milan se non si considera qualsiasi vittoria. In caso di pareggio con gol, infatti, i rossoneri passerebbero il turno in virtù delle marcature in trasferta, ancora valide in Coppa Italia. Ma Daniele Massaro ha più di un rimpianto per il successo mancato. Queste le dichiarazioni del brand ambassador rossonero dagli studi di 'Mediaset': "Magra consolazione viste le occasioni avute. Lo 0-0 è un discreto vantaggio vista la regola dei gol fuori casa, però si poteva essere più cattivi e incisivi, visto che l'Inter non è stata la solita Inter".