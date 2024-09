Alessio: “Lo scudetto se lo giocano Inter e Juventus”. Milan snobbato?

Angelo Alessio , ex assistente di Antonio Conte , è intervenuto ai microfoni di JuventusNews24 per predire la vincitrice dello scudetto. Ecco le sue parole:

"La Juventus gioca sempre per vincere, non c’è dubbio. L’Inter ha vinto l’ultimo campionato di Serie A, si è rinforzata ulteriormente sul calciomercato con giocatori come Zielinski e Taremi. E’ la squadra di diritto meglio attrezzata per la vittoria finale."