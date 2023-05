Milan-Inter, Inzaghi: “Partita delicata. Ecco cosa mi ha detto Mourinho”

Mancano sempre meno giorni a Milan-Inter: ne ha parlato a Rai Radio 1, l'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato delle prossime sfide di Champions League contro il Milan. Ecco le sue parole a Radio Radio 1 e riportate da Tuttomercatoweb.

"Sarà una partita molto delicata, sia per noi che per il Milan. Ci arriviamo dopo un percorso lungo e ricco di soddisfazioni, per entrambe è una semifinale meritata e ottenuta. Ora la giocheremo, ognuno con le proprie armi".

Sulla coppia d'attacco: "Non ho mai avuto problemi di abbondanza. Ora li abbiamo sia in attacco che in mezzo al campo, mentre in difesa siamo contati. Avrò ancora dei giorni per valutare tutti negli allenamenti e decidere con grande tranquillità. Ogni allenatore sogna di avere problemi di abbondanza e dover scegliere tra molti grandi giocatori".

Su se ha chiesto consigli a Mourinho: "Sappiamo che è importantissima. Con Mourinho condivido un grandissimo rispetto. Ci siamo salutati e mi ha fatto l'in bocca al lupo per il Milan. Così come io gliel'ho fatto per l'Europa League".