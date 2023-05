Milan-Inter, Giroud: “Spero di girarmi, la semifinale si gioca al 110%”

Le parole di Olivier Giroud alla vigilia di Milan-Inter

"Un'atmosfera pazzesca allo stadio, come sempre, ma una semifinale di Champions è tanta roba. C'è un po' più di pressione perché è una partita importantissima e di un livello più alto. Per me una semifinale si gioca al 110%, la cosa più importante è dare tutto sul campo, giocare con il cuore e non avere rimpianti. Io ho fatto 3 gol in tre partite di campionato e per me è sempre un'emozione speciale fare gol nel derby, soprattutto in Champions. Penso che vogliamo tutti fare un'ottima partita e io sono concentrato su quello che dobbiamo fare. Spero di girarmi, anche perché è un po' di tempo che non faccio gol a San Siro. Vincere lo Scudetto il primo anno? Non potevo sperare di meglio. So quanto è importante la Champions per questo club e per i tifosi e allora mettiamo ancora più pressione e determinazione per fare la migliore partita possibile. Se potessi la giocherei adesso".