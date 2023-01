Milan-Inter, Crespo: “Giroud è un trascinatore e un leader”

Hernán Crespo , ex attaccante argentino di Inter e Milan , ha parlato della finale di Supercoppa Italiana e non soltanto a 'Tuttosport' in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole sulla partita in programma oggi alle 20:00 ora italiana a Riyad ( Arabia Saudita ).

Su Olivier Giroud: "Non si discute, però lo ringrazio per la finale contro l'Argentina. Ovviamente scherzo. Per me Giroud è un trascinatore, è uno dei leader del Milan. Senza Zlatan Ibrahimović è stato decisivo, ha segnato i gol Scudetto. Ora forse è stanco, ma anche senza fare una gara eccelsa a Lecce è stato determinante con l'assist per Davide Calabria. Giroud è uno costante: dove va, segna. E quando manca si sente, perché Divock Origi finora non ha reso, Ante Rebić è spesso infortunato e Ibra non è ancora tornato".