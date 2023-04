Milan-Inter di Champions, Ambrosini a Calabria: “Ecco il mio consiglio”

Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'DAZN' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Tra i tanti temi dibattuti, anche il duplice derby di Milano contro l'Inter che attenderà il Diavolo nelle semifinali di Champions League. Una stracittadina in Champions torna dopo 18 anni (erano i quarti), 20 se si riferisce ad una doppia sfida da dentro o fuori in semifinale. In entrambe le occasioni, in quel Milan, c'era Massimo Ambrosini che, per l'evento, ha voluto lasciare un video-messaggio a Calabria.