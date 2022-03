Milan-Inter, Cesari: “Skriniar dimentica la palla e frana addosso a Giroud”

L'ex arbitro Graziano Cesari, al termine di Milan-Inter di Coppa Italia, ha parlato del discusso contatto in area tra Skriniar e Giroud

L'ex arbitro Graziano Cesari, al termine di Milan-Inter di Coppa Italia, ha parlato del discusso contatto in area TRA MILAN Skriniar e Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni nel suo intervento a 'Mediaset': "Minuto 47, Giroud e Skriniar cadono in area. Mariani è lì, però non è fortunato perché non vede questa situazione: Skriniar si dimentica del pallone, col braccio sinistro va quasi ad immobilizzare Giroud e poi gli frana addosso. Questo è un intervento che secondo me andava sanzionato in modo assolutamente diverso. Il braccio del difensore immobilizza l’attaccante. È un’interpretazione tutta dell’arbitro, il VAR non può intervenire perché l’entità e l’intensità la deve giudicare il direttore di gara". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>