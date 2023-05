Milan-Inter, Capello: “Senza Leao squadra con poco potenziale offensivo”

Su Milan-Inter : "E’ sicuramente molto difficile per tutti e due. Ognuno pensa di aver capito i punti deboli dell’altra, è una gara che va preparata in una certa maniera. Certo che il Milan senza Leao è una squadra con un potenziale offensivo molto più debole, mentre l’Inter in questo momento mi sembra una squadra che ha trovato una certa inquadratura, una certa determinazione e quindi in questo momento parte leggermente favorita".

Sull'attaccante che vorrebbe: "Per quello che riesce a fare, cioè tutto, io prendo Benzema. E' un giocatore maturato tantissimo negli ultimi cinque anni, è diventato completo, fa gol, assist, sa muoversi per creare spazi. Mentre la potenzialità di Haaland è maggiore a tutti quanti per velocità di pensiero ed esecuzione. Può ancora migliorare molto, ha un ottimo maestro, per cui vada a lezione".