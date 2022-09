Milan-Inter 3-2, Marelli: “Theo si disinteressa del pallone e va su Dumfries”

Era il duello più atteso e le aspettative non sono state di certo deluse. Quello tra Theo Hernández e Denzel Dumfries è stato un testa a testa ad alta velocità e tecnica, che ha infiammato San Siro dopo pochi minuti. I due giocatori si sono affrontati faccia a faccia e sono stati ammoniti dall'arbitro Chiffi dopo meno di 10 minuti. Il doppio giallo, però, non ha fermato la loro voglia di mettere la firma nel derby Milan-Inter, ma ha dato vita ad una sfida senza esclusioni di colpi che ha portato via da San Siro anche qualche polemica.