Infortuni, Cosmi punge il Milan: “Inter ne soffre poco. Non è solo fortuna”

Uno degli argomenti più discussi dell’ultimo periodo in Serie A è il problema infortuni di casa Milan, che sta mettendo in ginocchio la difesa rossonera. Pioli, infatti, dovrà fare a meno di Kalulu e Pellegrino per molte partite. Serse Cosmi,ex allenatore, ne ha parlato a 'Serie Allnews' sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS.