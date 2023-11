Milan, Pincolini: “Non un caso che gli infortuni siano vicini allo stress”

Vincenzo Pincolini, ex preparatore atletico con un passato anche al Milan, ha parlato proprio degli infortuni in casa rossonera. Il parere

Vincenzo Pincolini , ex preparatore atletico con un passato anche al Milan , ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'elevato numero di infortuni nella squadra rossonera. Ecco le sue parole.

"Io vedo che il Milan esprime insicurezza: giocatori nervosi, risultati così così. Non è un caso che gli infortuni siano vicini ai momenti di stress. In quei casi dormi meno, ti alleni meno serenamente, recuperi male. Io, quando avevo troppi infortuni, calavo la quantità di allenamento: lavorare di più è istintivo ma certo non la soluzione". LEGGI ANCHE: Milan-Udinese, le probabili formazioni del match >>>