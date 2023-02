Milan, Impallomeni: “Prendo le difese di Pioli, ci si dimentica del passato”

Milan, le parole di Stefano Impallomeni su Stefano Pioli

"Ibrahimovic è stato preso per far crescere il gruppo. E' venuto al Milan anche per questo motivo, non solo per giocare. Prendo le difese di Pioli. Spero ancora che possa ritrovare qualcosa. Certo, domani arriva il Torino che ti può far male. Non sarà la partita ideale per uscire dalla crisi ma glielo auguro di cuore. Ci si dimentica troppo in fretta cosa ha fatto con questa squadra lo scorso anno. Non sarà facile uscirne. La difesa a tre? E' andata meglio così, ha rischiato poco a dire il vero". Milan, fiducia per il rinnovo di Giroud nonostante la distanza >>>